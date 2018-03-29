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Более 70% украинцев, въезжающих в Польшу по рабочим визам, сразу пропадают
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Более 70% украинцев, въезжающих в Польшу по рабочим визам, сразу пропадают 

Свободная пресса 1 час назад
Польское издание Rzeczpospolita выяснило, что более 70 процентов въезжающих по трудовой визе на территорию страны граждан Украины бесследно пропадают, едва только пересекут границу.
"С 1 января 2018 года польские работодатели подали около 240 тысяч заявлений о намерении трудоустроить иностранца (в основном из Украины и в небольшой части из Белоруссии), но к работе приступили менее чем 74 тысячи человек — менее трети", — приводит РИА Новости текст статьи.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что ежемесячно страну покидают около ста тысяч её граждан, чему в значительной мере способствует безвизовые режим въезда на территорию Евросоюза для украинцев. Кроме того, он отметил, что уже сейчас многие дети в школе выбирают для изучения польский язык, мечтая в будущем уехать из Украины.
Как сообщала «СП», граждане Украины, желающие получить разрешение на проживание в Польше, в ходе собеседования вынуждены отвечать на вопросы о своём отношении к Степану Бандере и ОУН-УПА*. Те украицы, что пытаются уйти от ответа или просто отказываются отвечать, получают отказ во въезде в Польшу.
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