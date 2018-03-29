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Дмитрий Песков рассказал, кто дезинформировал россиян о жертвах пожара в Кемерово
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Дмитрий Песков рассказал, кто дезинформировал россиян о жертвах пожара в Кемерово 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пресс-секретарь президента России рассказал, кто стоял за информацией о «сотнях погибших» при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Дмитрий Песков в ходе выступления на ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики рассказал, что фейки о сотнях погибших при пожаре в Кемерово поступали в основном с Украины и из Турции.
«Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях», — цитирует слова Пескова ВВС. — Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается».
Ранее стало известно, что первоисточником фейков стал украинский пранкер Евгений Вольнов: представляясь сотрудником МЧС России, он обзванивал кемеровские морги, интересуясь, готовы ли те принять «сотни трупов». 28 марта против пранкера было возбуждено уголовное дело, он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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