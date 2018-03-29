Дмитрий Песков рассказал, кто дезинформировал россиян о жертвах пожара в Кемерово

Пресс-секретарь президента России рассказал, кто стоял за информацией о «сотнях погибших» при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

«Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях», — цитирует слова Пескова ВВС. — Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается».