Савченко объяснила, почему её не надо было судить

Депутат Верховной рады Надежда Савченко , арестованная по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде, заявила, что народного депутата Украины не могут судить за слова. «Народные депутаты Украины являются неприкосновенными и никто не может влиять на их решения, голосования, а также высказывания, заявления, их мысли, слова и остальное. То есть за слова не судят. За мысли и за мечты тоже не судят», — приводит телеканал «112 Украина» слова Савченко.

Она отметила, что может «говорить, что угодно».

«Я могу говорить все, что угодно. Меня защищает, как и всех народных депутатов, конституция Украины. Другому человеку, возможно, и можно было бы что-то инкриминировать, но не народному депутату», — сказала она.

Ранее Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта в Раде, опубликовала в Facebook видео, в котором пообещала стать кандидатом в президенты Украины.