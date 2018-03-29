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Корнейчук: Порошенко понял, что гарантий от МВФ не будет
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Корнейчук: Порошенко понял, что гарантий от МВФ не будет 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Кабмин отложил до лета повышение цены на газ.
Что это значит?
1) Порошенко понимает, что нет гарантии получения денег от МВФ даже при повышении тарифов. Кроме того, предложенная МВФ сумма пока не устраивает власть. Ведь МВФ хочет дать денег даже меньше, чем долговые выплаты Украины фонду за 2018-й. А значит — власти ничего не останется не дерибан.
2) Порошенко продолжает рассматривать план «Б» — идти на президентские выборы, если все же заручиться поддержкой США и России. Как было в 2014-м.
При этом приоритетным по-прежнему остается для Порошенко план «А» — имитация подготовки к выборам, с одновременными попытками договориться с теми же Вашингтоном и Москвой о своем безопасном отходе в 2019-м, если его кандидатуру не одобрят.
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