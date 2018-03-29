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Украинские католики взялись за гомосексуалистов, наркоманов и проституток
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Украинские католики взялись за гомосексуалистов, наркоманов и проституток 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил украинский журналист Сакен Аймурзаев в Facebook.
«Сейчас в Католической церкви Страстная неделя, время особого воспоминания самых главных событий веры. По этому случаю Конференция католических епископов Украины обнародовала удивительный призыв к верным: просят подписать петицию против пропаганды гомосексуализма в Украине, подписавших зовут в июне на марш в защиту традиционных ценностей», — рассказал журналист. По его словам, некоторые пункты петиции возмутительны.
«Церковь выступает против: использования СМИ для пропаганды гомосексуализма, легализации гражданского партнерства, того, чтобы донорами крови были проститутки, гомосексуалисты и наркоманы. Да, именно так — проститутки, гомосексуалисты и наркоманы. Заразная кровь, передадут свои пороки и все дела», — отметил журналист.
Петиции были зарегистрированы на сайте президента, Кабинета министров и Верховной Рады Украины. Примечательно, что с президентского сайта петицию, несмотря на то, что она набрала 23 тыс. подписи, удалили.
Инициатор петиции Виктор Танцюра получил письмо из Администрации президента Украины, в котором утверждается, что против петиции выступила представитель омбудсмена Аксана Филипишина, которая увидела в ней призывы к ограничению прав человека по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Администрация прислушалась к ее мнению. В свою очередь некоторые украинские юристы заявили, что данное решение ничтожное с юридической точки зрения.
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