Украинские католики взялись за гомосексуалистов, наркоманов и проституток

Об этом сообщил украинский журналист Сакен Аймурзаев в Facebook.

«Сейчас в Католической церкви Страстная неделя, время особого воспоминания самых главных событий веры. По этому случаю Конференция католических епископов Украины обнародовала удивительный призыв к верным: просят подписать петицию против пропаганды гомосексуализма в Украине, подписавших зовут в июне на марш в защиту традиционных ценностей», — рассказал журналист. По его словам, некоторые пункты петиции возмутительны.

«Церковь выступает против: использования СМИ для пропаганды гомосексуализма, легализации гражданского партнерства, того, чтобы донорами крови были проститутки, гомосексуалисты и наркоманы. Да, именно так — проститутки, гомосексуалисты и наркоманы. Заразная кровь, передадут свои пороки и все дела», — отметил журналист.

Петиции были зарегистрированы на сайте президента, Кабинета министров и Верховной Рады Украины . Примечательно, что с президентского сайта петицию, несмотря на то, что она набрала 23 тыс. подписи, удалили.

Инициатор петиции Виктор Танцюра получил письмо из Администрации президента Украины, в котором утверждается, что против петиции выступила представитель омбудсмена Аксана Филипишина, которая увидела в ней призывы к ограничению прав человека по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Администрация прислушалась к ее мнению. В свою очередь некоторые украинские юристы заявили, что данное решение ничтожное с юридической точки зрения.