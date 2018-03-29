Минздрав Украины отменяет обязательную флюорографию

Минздрав готовит очередное революционное изменение в сфере здравоохранения. В ближайшее время будет утвержден новый протокол об отказе от обязательной флюорографии и поголовных проб Манту детям. Об этом сообщает канал «112 Украина ».

Ранее о неэффективности флюорографии как способа диагностики туберкулеза, а также о планах заменить флюорографические обследования анкетированием, в кулуарах Кабмина журналистам сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Уже сейчас мы наблюдаем тревожные признаки, указывающие на возможный рост заболевания туберкулезом в Луганской и Донецкой областях», — заявила доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Мария Долинская.

«Новый протокол помощи больным туберкулезом не подразумевает отмены рентгенологических исследований как таковых. Речь только о целенаправленности таких исследований», — заявила она на канале «112 Украина».

Она уточнила, что вопрос уже решен и документ будет утвержден Минздравом в ближайшие месяцы.