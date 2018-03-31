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В ДНР заявили, что силовики похитили ополченца
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В ДНР заявили, что силовики похитили ополченца 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики похитили ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики и вывезли его на территорию, контролируемую властями Украины, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
"Двадцать шестого марта военнослужащий ДНР должен был вернуться из увольнения в расположение части, однако по дороге он был выкран лицами, тесно связанными с боевиками сил специальных операций ВСУ, о чем говорят выводы по итогам оперативно-розыскных мероприятий", — сказал представитель ведомства.
"В настоящее время военнослужащий находится на территории, подконтрольной украинскими властями, и к нему применялись пытки. Есть данные, что похищенный военнослужащий отказался сотрудничать с украинскими карателями, после чего был замучен", — добавил он.
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