Хуг — не помеха: ВСУ попытались прорвать позиции ополченцев

В ночь с 28 на 29 марта бойцы ДНР зафиксировали разведывательную группу Вооружённых сил Украины в составе до 10 человек, которая двигалась в сторону позиций ополченцев. Во время манёвра силовики подорвались на минном поле.

«В результате украинские боевики, по предварительным данным, понесли потери: двое убитыми и трое раненых. Под прикрытием огня из гранатомётов и стрелкового оружия противник отошёл на свои позиции, оставив раненного», — говорится в сообщении министерства обороны народной республики.

Позже заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что обнаруженной группой ВСУ руководил инструктор-разведчик из 3-го отдельного полка спецназначения сил спецопераций, инструктировал — командир 30-й бригады Гараз, чья разведка и направила бойцов на минное поле.

«Нашей разведки стали известны подробности попытки проникновения позиции диверсионной группы в районе населенного пункта Луганское: группа состояла из восьми боевиков, их задачей был выход на позиции наших подразделений, уничтожение личного состава с последующим минированием позиций и отходом», — заявил он.