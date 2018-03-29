В ночь с 28 на 29 марта бойцы ДНР зафиксировали разведывательную группу Вооружённых сил Украины в составе до 10 человек, которая двигалась в сторону позиций ополченцев. Во время манёвра силовики подорвались на минном поле.
«В результате украинские боевики, по предварительным данным, понесли потери: двое убитыми и трое раненых. Под прикрытием огня из гранатомётов и стрелкового оружия противник отошёл на свои позиции, оставив раненного», — говорится в сообщении министерства обороны народной республики.
Позже заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что обнаруженной группой ВСУ руководил инструктор-разведчик из 3-го отдельного полка спецназначения сил спецопераций, инструктировал — командир 30-й бригады Гараз, чья разведка и направила бойцов на минное поле.
«Нашей разведки стали известны подробности попытки проникновения позиции диверсионной группы в районе населенного пункта Луганское: группа состояла из восьми боевиков, их задачей был выход на позиции наших подразделений, уничтожение личного состава с последующим минированием позиций и отходом», — заявил он.
Тем временем в Донбассе находится первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Вчера он прибыл поездом из ЛНР в ДНР на станцию Ясиноватая, потом посетил населённый пункт Константиновка, расположенный на подконтрольной Киеву территории, пересёк линию соприкосновения и вернулся на территорию ДНР. Он впервые провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником, на которой обсуждалисся вопрос безопасности и свободы передвижения невооружённых гражданских наблюдателей ОБСЕ. Хуг также сообщил, что мониторинговая миссия возобновит использование беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия.