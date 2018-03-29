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Борис Колесников мечтает вернуть Донецк в состав Украины
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Борис Колесников мечтает вернуть Донецк в состав Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В связи с завоеванием чемпионского звания, президент клуба Борис Колесников дал интервью сайту ХК «Донбасс». Кроме всего прочего, он поделился свое мечтой выиграть золотые медали на льду донецкого дворца сорта «Дружба».
«В украинском Донецке, — подчеркнул Колесников, и добавил, — Это главная мечта, все остальное не имеет значения».
В настоящий момент «Донбасс» проводит свои домашние игры в Дружковке. На официальном сайте клуба есть страница, посвященная и частично сгоревшему в начале войны ДС «Дружба», и «Кальмиус Арены», строительство которой давно остановлено.
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