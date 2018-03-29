Захарова назвала очередным барьером между народами новые въездные ограничения Киева

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Инициатива Киева о введении нового ограничения для граждан РФ , желающих посетить Украину , является очередным шагом по возведению барьеров между двумя странами и народами. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя новую инициативу киевских властей по введению механизма проверки оснований для въезда на территорию Украины с использованием предварительного электронного уведомления властей этой страны.

"Расцениваем эту инициативу Киева как еще один шаг по возведению искусственных барьеров между нашими странами и народами, — сказала она. — Власти [Украины] уже не знают, что бы еще предпринять, чтобы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи, деловые контакты. Мы надеемся, что эти попытки не допустить нормального общения народов наших стран не будут иметь никакого успеха".

21 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым кабинету министров было поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении посетить страну для граждан РФ и стран миграционного риска. 1 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) поручил кабинету министров разработать законопроект, регламентирующий предварительное электронное оповещение о намерении посетить страну для граждан России и стран миграционного риска.

Правительству Украины поручено в течение трех месяцев разработать и внести на рассмотрение Рады ряд законопроектов о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного удостоверения о намерении посетить Украину, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки. Кроме того, правительству поручено усовершенствовать политику в сфере «интегрированного управления границами», а также контроля за пребыванием иностранных граждан на территории Украины.

С 1 января 2018 года на Украине с введен биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан РФ. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, въезжающих на Украину обязали сдавать отпечатки пальцев.