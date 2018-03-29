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Погребинский: Москва не будет обсуждать с Киевом новый Большой договор
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Погребинский: Москва не будет обсуждать с Киевом новый Большой договор 

Украина.ру 57 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом Михаил Погребинский заявил изданию Ukraina.ru, комментируя высказывание замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о возможности заключения нового договора Украины с Россией в случае денонсиации старого.
«Москва вряд ли будет обсуждать с Украиной какой-то новый договор. Меньше, чем через год заканчивается срок действия нынешнего, практически он умер уже сам по себе. А что касается нового договора с этим министром иностранным дел и его заместительницами, я не вижу никакой возможности для того, чтобы Российский МИД стал обсуждать какие-то новые варианты. Нет никакой почвы для компромисса, пока не преодолен кризис. Это все разговоры в пользу бедных, и смысла в нем никакого нет», — считает эксперт.
Что касается пролонгации, которая обычно происходит каждые 10 лет, то здесь существует два варианта развития событий, считает политолог.
«Либо Украина его денонсируют раньше, чем заканчивается срок действия. Но для этого нужно, чтобы проголосовал парламент. Либо в Киеве просто «заговорят» эту тему, пока не исчерпается срок. И тогда будет объявлено за несколько месяцев до денонсиации о том, что Киев отказывается его продлевать. Второй вариант более вероятен. Впрочем, если все-таки поднимать этот вопрос в Верховной Раде, то в ее нынешнем составе, 226 голосов для того, чтобы его разорвать, вполне найдутся» — заключил Погребинский.
Сегодня заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что на смену документу от 1997 года должен прийти новый договор с учётом нынешнего состояния двусторонних отношений. При этом нынешний договор более выгоден именно Украине. Согласно нынешнему документу Россия официально признаёт территорию соседней страны в том составе, в котором она была до 2014 года. В связи с этим маловероятно, что инициатором пересмотра документа выступит Киев, поскольку положения документа полностью соответствуют официальной позиции — «Крым — оккупированная часть Украины».
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