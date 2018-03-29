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Власти Киева намерены переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины
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Власти Киева намерены переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины 

RT на русском 1 час назад
Киевские депутаты собираются переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе Киева в улицу Кубанской Украины. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу киевской администрации.
Отмечается, что данное решение поддержали члены комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.
«Это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине», — указали в пресс-службе.
Уточняется, что общественное обсуждение данного предложения проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года и 60% проголосовавших поддержали переименование.
Ранее депутаты Киевского городского совета в ходе сессии проголосовали за переименование Московского моста в Северный.
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