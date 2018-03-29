Власти Киева намерены переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Киевские депутаты собираются переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе Киева в улицу Кубанской Украины . Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу киевской администрации.

Отмечается, что данное решение поддержали члены комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

«Это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что общественное обсуждение данного предложения проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года и 60% проголосовавших поддержали переименование.

Ранее депутаты Киевского городского совета в ходе сессии проголосовали за переименование Московского моста в Северный.