В Киеве улицу Маршала Жукова могут переименовать в улицу Кубанской Украины

На Украине члены комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики поддержали переименование улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины в Деснянском районе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Как отметили в пресс-службе, "это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанской Украины".

Проект решения должен одобрить горсовет на пленарном заседании.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.