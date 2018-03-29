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В Киеве улицу Маршала Жукова могут переименовать
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В Киеве улицу Маршала Жукова могут переименовать в улицу Кубанской Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
На Украине члены комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики поддержали переименование улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины в Деснянском районе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Как отметили в пресс-службе, "это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанской Украины".
Проект решения должен одобрить горсовет на пленарном заседании.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
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