Украинский канал обвинил сайт «Миротворец» в давлении на журналистов на Украине

Об этом сообщается на сайте канала.

«Громадське расценивает сообщение сайта «Миротворец» как давление на журналистику и очередной призыв к травле — метод, который «Миротворец» использует не впервые», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в заметке также использовалась фотография журналистки канала Анастасии Станко с подписью «в ожидании первой очереди». Девушка является соавтором расследования про изолятор СБУ в Харькове , где незаконно содержались люди.

«Мы считаем подобную деятельность не только недопустимой, но и откровенно опасной для свободы слова на Украине », — добавляет телеканал.

За последнее время ряд украинских СМИ подвергся разным формам давления как со стороны властей, так и со стороны различных организаций.

Так, например, на днях националисты забаррикадировали офис украинского телеканала ZIK, а в декабре 2017 года неизвестные в военной форме, назвавшиеся активистами, заблокировали здание украинского телеканала NewsOne.

В феврале 2018 года украинские силовики провели обыски в редакции украинского издания «Вести», при этом они применили слезоточивый газ против журналистов.

Также в феврале главный редактор украинского интернет-портала «СТРАНА.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии . Он сообщил о многочисленных угрозах в свой адрес и нападении националистов.

Вместе с этим в стране были зафиксированы многочисленные случаи нападений на работников СМИ, в числе самых резонансных — гибель 20 июля 2016 года журналиста Павла Шеремета в результате взрыва автомобиля в центре Киева.