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Москва потребовала от Киева немедленно освободить захваченное судно
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Москва потребовала от Киева немедленно освободить захваченное судно 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: sevastopolnews.info
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о требовании Москвы к Киеву немедленно освободить членов экипажа рыболовного судна «Норд».
«Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства», — цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, Россия рассматривает акцию Украины как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор, сделанный в марте 2014 года. «Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна „Норд“ законному владельцу», — отметила дипломат.
В воскресенье в Азовском море украинские пограничники задержали судно «Норд» с десятью моряками на борту, доставив затем корабль в Бердянск. Арест произошел в 15 милях от Обиточной косы, которая относится к Запорожской области Украины. Украинская сторона квалифицирует действия команды корабля как «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».
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