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В СБУ прокомментировали ситуацию с заочно арестованным в России украинским пранкером
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РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну

В СБУ прокомментировали ситуацию с заочно арестованным в России украинским пранкером 

RT на русском 50 минут назад
Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская рассказала, будет ли выдан России украинский пранкер Евгений Вольнов, который распространял слухи о числе погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Как она заявила украинскому изданию «Обозреватель», вопрос о выдаче Вольнова России не относится к компетенции СБУ.
Однако она добавила, что «Украина своих граждан не выдаёт».
«Вообще государство никогда не выдаёт своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаём своих граждан, вне зависимости от органа власти», — сказала она.
Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о «сотнях жертв» пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
RT на русском: последние новости
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