В СБУ прокомментировали ситуацию с заочно арестованным в России украинским пранкером

Однако она добавила, что « Украина своих граждан не выдаёт».

«Вообще государство никогда не выдаёт своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаём своих граждан, вне зависимости от органа власти», — сказала она.