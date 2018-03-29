В Крыму сочли неадекватной реакцию Киева на приезд детей из ФРГ

«Нас такая позиция украинских властей уже не удивляет. Господин Климкин как-то неадекватно реагирует на приезд детей. Если Украина будет уже и по отношению к детям выносить какие-то протесты, применять какие-то меры преследования, то это будет полнейший маразм», — цитирует РИА «Новости» Гемпеля.

Он отметил, что школьники из ФРГ чувствуют себя в Крыму комфортно и с удовольствием общаются с российскими детьми.

«Это важный проект по детской народной дипломатии. Детей из Германии ждет насыщенная программа. Они посмотрят много достопримечательностей в Крыму, побывают в школах, пообщаются с немецко-говорящими семьями», — сказал Гемпель.

По его словам, для детей из ФРГ в Крыму «гарантирована полная безопасность», так же, как и для всех граждан, прибывающих из-за рубежа. «Господин Климкин зря беспокоится», — добавил он.

Ранее Климкин в своем Twitter обвинил российские власти в посещении Крыма школьниками из ФРГ. «Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности», — заявил министр.

Немецкие школьники собираются посетить Ялту в рамках международного проекта по народной дипломатии. В составе делегации — 17 школьников из Аугсбурга и Гамбурга. Дети из ФРГ познакомятся с ялтинскими сверстниками, посетят крымские дворцы и музеи.