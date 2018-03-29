Ещё
В Крыму сочли неадекватной реакцию Киева на приезд детей из ФРГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну

В Крыму сочли неадекватной реакцию Киева на приезд детей из ФРГ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава немецкой национально-культурной автономии в Крыму Юрий Гемпель прокомментировал реакцию министерства иностранных дел Украины во главе с Павлом Климкиным на визит немецких детей в Крым.
«Нас такая позиция украинских властей уже не удивляет. Господин Климкин как-то неадекватно реагирует на приезд детей. Если Украина будет уже и по отношению к детям выносить какие-то протесты, применять какие-то меры преследования, то это будет полнейший маразм», — цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
Он отметил, что школьники из ФРГ чувствуют себя в Крыму комфортно и с удовольствием общаются с российскими детьми.
«Это важный проект по детской народной дипломатии. Детей из Германии ждет насыщенная программа. Они посмотрят много достопримечательностей в Крыму, побывают в школах, пообщаются с немецко-говорящими семьями», — сказал Гемпель.
По его словам, для детей из ФРГ в Крыму «гарантирована полная безопасность», так же, как и для всех граждан, прибывающих из-за рубежа. «Господин Климкин зря беспокоится», — добавил он.
Ранее Климкин в своем Twitter обвинил российские власти в посещении Крыма школьниками из ФРГ. «Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности», — заявил министр.
Немецкие школьники собираются посетить Ялту в рамках международного проекта по народной дипломатии. В составе делегации — 17 школьников из Аугсбурга и Гамбурга. Дети из ФРГ познакомятся с ялтинскими сверстниками, посетят крымские дворцы и музеи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ВСУ открыли огонь из танков по пригороду Донецка В Николаеве митингующие из-за летчика Волошина прорвали кордон силовиков Украину заподозрили в подготовке военного реванша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово72
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»145
В последний раз31
Для россиян предложили ввести новый вид наказания166
Чиновников наказали за банкет в день траура135
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение