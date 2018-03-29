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Суд отказал Савченко в отводе прокурора
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Суд отказал Савченко в отводе прокурора 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Украина.ру
Апелляционный суд Киева отклонил заявление депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко об отводе одного из прокуроров государственного обвинения от участия в процессе по рассмотрению апелляции на арест политика. Об этом сообщает РИА Новости.
"В уголовно-процессуальном кодексе Украины указан полный перечень оснований, которые исключают участие прокурора в уголовном производстве. Основания, которые указывает в своем заявлении Савченко, коллегия судей не считает возможным признать такими, что препятствуют прокурору принимать участие в уголовно производстве", — приводит информагентство слова председательствующего судьи.
Напомним, что ранее Савченко выступила за отвод прокурора Александра Климовича, который, по ее утверждению, допускал себе оскорбительные высказывания в ее адрес, которые «унижают ее честь и достоинство».
Савченко обвиняется в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд арестовал депутата 23 марта на два месяца.
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