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«Укроборонпром» сократил 40% персонала
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«Укроборонпром» сократил 40% персонала 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинский госконцерн «Укроборонпром» сокращает численность персонала на 40% — до 180 человек в рамках оптимизации, сообщила пресс-служба концерна.
«Наблюдательным советом «Укроборонпром» утверждено решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна. Новая структура построена по кластерному принципу управления производством. Запланировано сократить численность персонала на 40%, до 180 человек», — передает РИА «Новости» сообщение госконцерна.
Там сообщили, что в процессе оптимизации сохранится необходимая функциональность, что позволит реализовать возложенные на концерн задачи, а сэкономленные средства будут направлены на опытно-конструкторские работы.
«Цель оптимизации — повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна. Соответствующий приказ, о начале реорганизации, подписан генеральным директором концерна 28 марта», — сообщили в госконцерне.
Напомним, в феврале президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора концерна «Укроборонпром».
В конце декабря украинский премьер Владимир Гройсман заявил о желании инициировать отставку Романова из-за долгов по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.
В октябре сообщалось, что Николаевский завод остановил работу в связи с прекращением финансирования работ по содержанию крейсера «Украина». Счета предприятия были арестованы, долги по зарплате перед работниками составляли 58 млн гривен.
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