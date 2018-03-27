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Военные Украины хотят стать главными в Донбассе
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Военные Украины хотят стать главными в Донбассе 

Украина.ру 27 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом Сергей Наев сообщил в интервью украинскому «5 каналу».
«Объединенный оперативный штаб ВСУ направляет, координирует и контролирует деятельность военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей по вопросам национальной безопасности и обороны. Я, как командующий, и подчиненный мне Объединенный оперативный штаб будем способствовать обеспечению комплексного развития безопасности, экономической, информационной, телекоммуникационной, социальной и гуманитарной структур на территориях, прилегающих к временно оккупированным в Донецкой и Луганской областях», — пояснил Наев.
На вопрос ведущего, будет ли указывать Наев руководителям ВГА, как им действовать, он ответил, что надеется, что «до этого не дойдет».
«У меня достаточно хорошие отношения как с господином Жебривским, так и с господином Гарбузом. Мы оба работаем на украинский народ, я думаю, до этого не дойдет. Но по полномочиям, последнее слово за командующим по определенным вопросам», — отметил он.
Вместе с тем он подчеркнул, что будет иметь соответствующие полномочия только после начала операции Объединенных сил.
«Это произойдет после того, как начнется операция Объединенных сил, согласно указу, это будет объявлено и я непосредственно приступлю к выполнению плановых мероприятий, которые я утвержу у своего руководства», — сказал Наев.
Как известно, 16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.
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