Лидеры «нормандской четверки» приветствуют прекращение огня по случаю Пасхи

"Они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта, — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера. — Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ".

Главы России, Франции Германии и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко в ближайшие месяцы рассмотрят, как ускорить выполнение минских договоренностей.

"Лидеры стран «Нормандского формата» вновь подтверждают свою приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы", — говорится в заявлении лидеров. Документ цитирует пресс-служба Кремля.

Также в заявлении говорится, что главы «четверки» призвали активизировать усилия по обмену «всех на всех».

"На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле «всех на всех», — отмечается в тексте.