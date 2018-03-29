Лидеры «нормандской четверки» приветствуют прекращение огня по случаю Пасхи 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Лидеры «нормандской четверки» Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко приветствуют соглашение о прекращении огня на Украине по случаю праздника Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
"Они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта, — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера. — Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".
Главы России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко в ближайшие месяцы рассмотрят, как ускорить выполнение минских договоренностей.
"Лидеры стран «Нормандского формата» вновь подтверждают свою приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы", — говорится в заявлении лидеров. Документ цитирует пресс-служба Кремля.
Также в заявлении говорится, что главы «четверки» призвали активизировать усилия по обмену «всех на всех».
"На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле «всех на всех», — отмечается в тексте.