Украинский UA|TV начал вещание на Крым и Донбасс

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». Украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву районы Донбасса, сообщает Министерство информационной политики Украины

"UA|TV, телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины, начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса", — отмечает министерство. Украина намерена обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс, в ближайшее время телеканал начнет вещать на Луганскую область. В марте 2017 г. в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины построили 150-метровую вышку, с помощью которой украинские телеканалы и радиостанции начали вещание на полуостров. Телеканал UA|TV начал вещание 1 октября 2015 г. Правовой основой для работы телеканала является разработанный министерством информационной политики Украины закон «О системе иновещания Украины». Канал передает новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках — украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.