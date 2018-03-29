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Украинский UA|TV начал вещание на Крым и Донбасс
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Украинский UA|TV начал вещание на Крым и Донбасс 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву районы Донбасса, сообщает Министерство информационной политики Украины.
"UA|TV, телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины, начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса", — отмечает министерство. Украина намерена обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс, в ближайшее время телеканал начнет вещать на Луганскую область. В марте 2017 г. в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины построили 150-метровую вышку, с помощью которой украинские телеканалы и радиостанции начали вещание на полуостров. Телеканал UA|TV начал вещание 1 октября 2015 г. Правовой основой для работы телеканала является разработанный министерством информационной политики Украины закон «О системе иновещания Украины». Канал передает новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках — украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.
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