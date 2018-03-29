Ещё
Глава ДНР выразил надежду на соблюдение Киевом «пасхального» перемирия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ДНР выразил надежду на соблюдение Киевом «пасхального» перемирия 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил надежду, что «пасхальное» перемирие в Донбассе украинскими силовиками будет соблюдаться.
Ранее контактная группа согласовала режим прекращения к пасхальным праздникам с 30 марта.
"Надежда всегда умирает последней. Надежда (что «пасхальное» перемирие будет соблюдаться — ред.) есть, но то, что творится на линии фронта… Вчера сильнейшее обострение на юге было. Украина находится в какой-то истерии. Надеюсь, что будет соблюдаться", — заявил Захарченко.
Сейчас в регионе действует «весеннее» перемирие, вступившее в силу 5 марта. Накануне в оперативном командовании ДНР заявляли, что обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обострилась.
РИА Новости: последние новости
Митингующие прорвали кордон у здания администрации Николаевской области Киев готовится к "какому-то реваншу" в Донбассе, считает Лукашевич Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса прибыла в Луганск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»48
В последний раз23
Для россиян предложили ввести новый вид наказания149
Британию встревожила российская «Мертвая рука»407
Чиновников наказали за банкет в день траура124
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение