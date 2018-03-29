В Николаевской области попросили передать дело о гибели Волошина в Киев

Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание «НикВести» опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о «проблемах» с губернатором. Следствие рассматривает пять версий причин гибели Волошина.

"Я обратился к руководству Национальной полиции Украины по изменению подследственности указанного дела с целью решения вопроса о передаче его в главное следственное управление или другие территориальные подразделения", — цитирует слова Мороза пресс-служба областной полиции.

По его словам, следствие не исключает ни одной из ранее опубликованных версий, проводятся все необходимые экспертизы. Он также заявил, что установленные сотрудники аэропорта, которые сообщали прессе, что владеют информацией о давлении или коррупционной составляющей в деле, уже второй раз не явились на допрос.

Мороз добавил, что предложил приобщить к расследованию в рамках уголовного дела адвокатов, которым бы доверяли общественность, семья Волошиных, СМИ. Но пока, по его словам, никто не изъявил желания помочь.