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В Николаевской области попросили передать дело о гибели Волошина в Киев
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В Николаевской области попросили передать дело о гибели Волошина в Киев 

РИА Новости 48 минут назад
КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Начальник главного управления Нацполиции Украины в Николаевской области Юрий Мороз попросил руководство передать дело о гибели украинского военного летчика Владислава Волошина для расследования в главное следственное управление МВД или другие территориальные подразделения.
Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание «НикВести» опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о «проблемах» с губернатором. Следствие рассматривает пять версий причин гибели Волошина.
"Я обратился к руководству Национальной полиции Украины по изменению подследственности указанного дела с целью решения вопроса о передаче его в главное следственное управление или другие территориальные подразделения", — цитирует слова Мороза пресс-служба областной полиции.
По его словам, следствие не исключает ни одной из ранее опубликованных версий, проводятся все необходимые экспертизы. Он также заявил, что установленные сотрудники аэропорта, которые сообщали прессе, что владеют информацией о давлении или коррупционной составляющей в деле, уже второй раз не явились на допрос.
Мороз добавил, что предложил приобщить к расследованию в рамках уголовного дела адвокатов, которым бы доверяли общественность, семья Волошиных, СМИ. Но пока, по его словам, никто не изъявил желания помочь.
По данным николаевского издания «Новости-N», фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и украинскими следователями.
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