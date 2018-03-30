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Глава Николаевской области покинет пост на время следствия по делу Волошина
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Глава Николаевской области покинет пост на время следствия по делу Волошина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Алексей Савченко подал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей губернатора Николаевской области Украины на период расследования уголовного дела о гибели Владислава Волошина — бывшего украинского военного летчика, воевавшего в Донбассе, который после увольнения из армии исполнял обязанности директора Николаевского аэропорта.
Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание НикВести опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о «проблемах» с губернатором. Ранее в области и в Киеве прошел ряд митингов с требованием отставки губернатора в связи с гибелью Волошина. Следствие рассматривает пять версий причин гибели Волошина.
"Я обратился к президенту Украины с просьбой временно отстранить меня от исполнения служебных полномочий… чтобы избежать любой спекуляции, я принял такое сознательное решение на время следствия", — сказал Савченко журналистам в пятницу в Киеве после визита в администрацию президента Украины.
Он сообщил, что этот шаг является его сознательным решением, и он готов, если понадобится, общаться с правоохранительными органами.
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