Глава Николаевской области покинет пост на время следствия по делу Волошина

Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание НикВести опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о «проблемах» с губернатором. Ранее в области и в Киеве прошел ряд митингов с требованием отставки губернатора в связи с гибелью Волошина. Следствие рассматривает пять версий причин гибели Волошина.

"Я обратился к президенту Украины с просьбой временно отстранить меня от исполнения служебных полномочий… чтобы избежать любой спекуляции, я принял такое сознательное решение на время следствия", — сказал Савченко журналистам в пятницу в Киеве после визита в администрацию президента Украины.