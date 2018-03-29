Граждане Украины не хотят вооружаться, но власть настаивает

56% украинцев против легализации личного владения огнестрельным оружием. Об сообщает аналитическая группа «Социострим». Из опрошенных 47% категорически против, а остальные не так категоричны, но сомневаются в целесообразности.

Несмотря на это, разговоры о том, чтобы ввести в Украине режим свободной покупки оружия ведутся достаточно давно, а в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов на эту тему. С подачи генерального прокурора Юрия Луценко сейчас стартовала новая волна обсуждений легализации оружия. Большинство депутатов коалиции поддерживают эту идею. По мнению генпрокурора, вооруженные граждане сократят уровень преступности в Украине.

«Я целиком поддерживаю легализацию оружия», — заявил в эфире NewsOne депутат от фракции БПП Валерий Карпунцов, мотивируя это тем, что преступность в стране растет, и граждане должны иметь возможность защищаться сами.

«Всем военнообязанным нужно дать разрешение носить оружие», — считает он. Кроме того, в качестве аргумента парламентарий отметил, что это повысит обороноспособность страны, которая находится в состоянии войны.

«Общество сегодня не готово к легализации короткоствольного огнестрельного оружия из-за низкого уровня правовой культуры. Большинство людей не знают свои права, а главное свои обязанности», — сказала доктор политических наук Анна Малкина. Законодательная база по этим вопросам прописана нечетко, вопросы применения необходимых методов самообороны и превышение их использования, трактуются субъективно.

Кроме того, как подчеркнула эксперт, украинское общество слишком политизировано на фоне бедности.

«В стране постоянно проходят митинги протеста и разные другие политические акции, на которых возможно применение оружие в качестве аргументов», — подытожила политолог.