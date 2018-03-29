Ещё
Граждане Украины не хотят вооружаться, но власть настаивает
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Граждане Украины не хотят вооружаться, но власть настаивает 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
56% украинцев против легализации личного владения огнестрельным оружием. Об сообщает аналитическая группа «Социострим». Из опрошенных 47% категорически против, а остальные не так категоричны, но сомневаются в целесообразности.
Несмотря на это, разговоры о том, чтобы ввести в Украине режим свободной покупки оружия ведутся достаточно давно, а в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов на эту тему. С подачи генерального прокурора Юрия Луценко сейчас стартовала новая волна обсуждений легализации оружия. Большинство депутатов коалиции поддерживают эту идею. По мнению генпрокурора, вооруженные граждане сократят уровень преступности в Украине.
«Я целиком поддерживаю легализацию оружия», — заявил в эфире NewsOne депутат от фракции БПП Валерий Карпунцов, мотивируя это тем, что преступность в стране растет, и граждане должны иметь возможность защищаться сами.
«Всем военнообязанным нужно дать разрешение носить оружие», — считает он. Кроме того, в качестве аргумента парламентарий отметил, что это повысит обороноспособность страны, которая находится в состоянии войны.
«Общество сегодня не готово к легализации короткоствольного огнестрельного оружия из-за низкого уровня правовой культуры. Большинство людей не знают свои права, а главное свои обязанности», — сказала доктор политических наук Анна Малкина. Законодательная база по этим вопросам прописана нечетко, вопросы применения необходимых методов самообороны и превышение их использования, трактуются субъективно.
Кроме того, как подчеркнула эксперт, украинское общество слишком политизировано на фоне бедности.
«В стране постоянно проходят митинги протеста и разные другие политические акции, на которых возможно применение оружие в качестве аргументов», — подытожила политолог.
Украина.ру: последние новости
Раскрыта личность украинского пранкера, распространившего фейк о «сотнях погибших» в Кемерово Ни кола, ни двора: Савченко рискует остаться без имущества Погребинский: Цель властей Украины - полноценная война с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»48
В последний раз23
Для россиян предложили ввести новый вид наказания149
Британию встревожила российская «Мертвая рука»407
Чиновников наказали за банкет в день траура124
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:23
Образ Москвы популяризируют в зарубежном кино
Новости Москвы
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение