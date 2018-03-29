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Украинских полицейских сошлют в Донбасс из-за песни Газманова
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Украинских полицейских сошлют в Донбасс из-за песни Газманова 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудников полиции украинского города Тернополь отправят в зону силовой операции в Донбассе после того, как они станцевали под песню Олега Газманова «Офицеры». Об этом сообщает телеканал ZIK.
Песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом, напоминает сайт телеканала. На YouTube 27 марта появилась запись, сделанная, как утверждается, в одном из местных ресторанов. На минутном ролике запечатлено, как под «Офицеров» танцуют несколько пар.
Начальник полиции Тернопольской области Александр Богомол сообщил, что композицию заказала одна из посетительниц, при этом песня должна была прозвучать на украинском языке, но заиграла русская версия.
«Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, участвовали в АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31 марта вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы», — приводит ZIK слова Богомола.
Он добавил, что в полиции проведут служебную проверку «неэтичного поведения сотрудников».
Городской совет Тернополя в мае 2016 года запретил включать в общественном транспорте, заведениях общепита и развлекательных центрах музыку российских исполнителей, которые «своими действиями создают угрозу национальной безопасности Украины». В список попали, кроме Газманова, Григорий Лепс, Иосиф Кобзон и Николай Расторгуев.
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