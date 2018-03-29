Ещё
Украинских полицейских из-за песни Газманова сослали в «зону АТО»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинских полицейских из-за песни Газманова сослали в «зону АТО» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Нескольких сотрудников полиции из Тернополя, танцевавших под песню Олега Газманова «Офицеры», руководство в качестве наказания отправило в «зону АТО». О таком случае сообщает украинский телеканал ZIK ("Западная информационная корпорация") со ссылкой на начальника полиции Тернопольской области Александра Богомола.
Проблемы у полицейских начались после того как на местных «патриотических» сайтах появилась видеозапись, сделанная в местном ресторане, на которой полицейские танцуют под песню запрещенного на Украине Олега Газманова «Офицеры». Бдительные граждане напомнили, что песни Газманова находятся под запретом в Тернополе — таково решение горсовета, а сам он входит в список людей, представляющих угрозу безопасности Украины, составленный Министерством культуры и Службой безопасности Украины (СБУ).
Скандал получил развитие в социальных сетях, и после служебной проверки начальник областной полиции Богомол был вынужден признать, что его сотрудники действительно танцевали с дамами под «вражескую песню», содержащую слова «за Россию и свободу до конца».
Как пояснил местным СМИ Богомол, во время празднования дня рождения одна из гостей заказала украинскую кавер-версию песни, — такая существует, однако почему-то прозвучал классический вариант «Офицеров». По словам Богомола, полицейские «ошибку поняли и отправляются в АТО».
"Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы", — заявил Богомол. Кроме того, «по факту неэтичного поведения сотрудников полиции проводят служебное расследование».
Российская Газета: последние новости
На Крымском мосту начали укладку последних участков асфальта Хмельницкая область Украины использует флаг УПА вместе с государственным Надежду Савченко арестовали на два месяца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»48
В последний раз23
Для россиян предложили ввести новый вид наказания149
Британию встревожила российская «Мертвая рука»407
Чиновников наказали за банкет в день траура124
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:23
Образ Москвы популяризируют в зарубежном кино
Новости Москвы
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение