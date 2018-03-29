Украинских полицейских из-за песни Газманова сослали в «зону АТО»

Нескольких сотрудников полиции из Тернополя , танцевавших под песню Олега Газманова «Офицеры», руководство в качестве наказания отправило в «зону АТО». О таком случае сообщает украинский телеканал ZIK ("Западная информационная корпорация") со ссылкой на начальника полиции Тернопольской области Александра Богомола.

Проблемы у полицейских начались после того как на местных «патриотических» сайтах появилась видеозапись, сделанная в местном ресторане, на которой полицейские танцуют под песню запрещенного на Украине Олега Газманова «Офицеры». Бдительные граждане напомнили, что песни Газманова находятся под запретом в Тернополе — таково решение горсовета, а сам он входит в список людей, представляющих угрозу безопасности Украины, составленный Министерством культуры Службой безопасности Украины (СБУ).

Скандал получил развитие в социальных сетях, и после служебной проверки начальник областной полиции Богомол был вынужден признать, что его сотрудники действительно танцевали с дамами под «вражескую песню», содержащую слова «за Россию и свободу до конца».

Как пояснил местным СМИ Богомол, во время празднования дня рождения одна из гостей заказала украинскую кавер-версию песни, — такая существует, однако почему-то прозвучал классический вариант «Офицеров». По словам Богомола, полицейские «ошибку поняли и отправляются в АТО».

"Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы", — заявил Богомол. Кроме того, «по факту неэтичного поведения сотрудников полиции проводят служебное расследование».