Ни кола, ни двора: Савченко рискует остаться без имущества

Источник портала «Українськi Новини» рассказал о возможных ограничениях в отношении парламентария.

«Преступления, которые ей инкриминируются, предусматривают возможный арест её имущества. Вопрос об аресте имущества может поднять следователь, который ведёт расследование против неё», — говорится в публикации.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции осенью 2016 года, депутат Верховной Рады Надежда Савченко и члены её семьи владели акциями универмага « Украина , квартирой в Киеве общей площадью 72 квадратных метра. Матери ещё принадлежат жилой дом и земельный участок в Житомирской области. Сестра Вера имела в собственности два легковых автомобиля, а также 75 тысяч гривен наличными. В графе «Гонорары и другие выплаты» политик указала сумму в 201,8 тысячу гривен, в «Нематериальных активах» значится книга «Сильное имя Надежда» стоимостью 30 тысяч гривен. Надежда Савченко также задекларировала приз от Украинского католического университета в размере 205 тысяч гривен.

Шевченковский районный суд Киева избрал в качестве меры пресечения для депутата в виде ареста на два месяца без права внесения залога. Ей предъявлены обвинения по статьям «совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «подготовка к преступлению», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» и «теракт».