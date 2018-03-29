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Штаб АТО приготовился к пасхальному перемирию
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Штаб АТО приготовился к пасхальному перемирию 

Украина.ру 35 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
«Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, неукоснительно соблюдая Минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00:01 (по киевскому времени) по всей линии разграничения сторон», — говорится в заявлении.
В пресс-центре штаба АТО также заверили, что все договоренности о прекращении огня украинскими войсками придерживались неукоснительно.
В то же время в случае угрозы жизни и здоровью личного состава подразделений ВСУ и гражданского населения, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно начать боевые действия.
Ранее в штабе сообщили, что Киев планирует две силовые операции в Донбассе одновременно. Речь идет об уже ведущейся АТО и объявленной президентом Украины Петром Порошенко Операции объединенных сил (ООС).
16 марта президент Украины Петр Порошенко объявил о замене формата АТО в Донбассе на операцию Объединенных сил и назначил командующим Сергея Наева. Порошенко поставил перед командующим задачу укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были способны освободить неподконтрольные территории.
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