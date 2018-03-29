Россиянина заочно осудили за наёмничество в составе батальона «Азов»

Бабушкинский суд Москвы заочно вынес обвинительный приговор россиянину Роману Железнову, обвинённому в участии в военном конфликте в Донбассе в качестве наёмника батальона «Азов».

Как сообщается, Железнов, открыто афишировавший свою приверженность неонацистским взглядам, весной 2014 года связался с националистами из Украины , после чего прибыл в эту страну и вступил в ряды националистического батальона «Азов».

На базе «Азова» он прошёл специальную подготовку, научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике, после чего в период с 2014 по 2016 годы он принимал участие в боевых действиях в Донбассе против сил ополчения ДНР.

«Выполняя приказы командиров батальона, Роман Железнов вел прицельную стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению, за что получал материальное вознаграждение. Свою деятельность в батальоне Роман Железнов освещал среди украинских националистов, позиционируя себя помощником украинского народа в борьбе с оккупантами. В настоящее время обвиняемый продолжает находиться за пределами Российской Федерации и скрываться от российских правоохранительных органов », — сообщает пресс-служба Следственного комитета

За преступление, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте), Железнову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

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