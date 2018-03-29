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Замдыханов: Украина перейдет хоть на шумерскую клинопись, лишь бы будущие поколения не смогли читать Достоевского
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Замдыханов: Украина перейдет хоть на шумерскую клинопись, лишь бы будущие поколения не смогли читать Достоевского 

Украина.ру 28 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в видеокомментарии изданию Ukraina.ru.
«Нынешняя украинская власть с радостью переведет украинский язык на какую угодно письменность, лишь бы не кириллица, лишь бы еще сильнее, еще надежнее оторвать украинскую культуру от русской и славянской. Для того, чтобы выросло поколение, которое не в состоянии сходу, без переводчика и словаря прочитать Пушкина или Достоевского, украинским детям раздадут буквари с чем угодно: хоть со скандинавскими рунами, хоть с шумерской клинописью», — отметил Замдыханов.
По его словам в «погоне за несбыточной мечтой, стать потерянным и найденным европейским коленом, сегодняшние киевские вожди готовы на все, вплоть до того, что забыть какой письменностью пользовались их предки, откуда по Восточной Европе распространилась кириллица и в каком городе похоронен русский первопечатник Иван Федоров».
«Если дело пойдет такими темпами, то скоро и сам Климкин забудет как читаются тексты на кириллице и не сумеет одолеть того же «Тараса Бульбу», с его вечным для украинской земли вопросом», — подчеркнул журналист.
Замдыханов уверен, что нынешняя украинская власть может перейти на любой язык, лишь бы разорвать все исторические и культурные связи с Россией.
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