В СММ ОБСЕ заявили о планах открыть новые патрульные базы в Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что СММ планирует открыть новые патрульные базы на территории Донбасса. «Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости от линии соприкосновения, например в Докучаевске — там, где нам оказывают поддержку вооружённые формирования», — приводит его слова РИА Новости

Он добавил, что относительно открытия баз в двух последних населённых пунктах местные власти пока не дали однозначного ответа.

Ранее Хуг выразил недовольство в связи с продвижением украинских военных в «серой зоне» Донбасса.