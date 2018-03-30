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В СММ ОБСЕ заявили о планах открыть новые патрульные базы в Донбассе
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В СММ ОБСЕ заявили о планах открыть новые патрульные базы в Донбассе 

RT на русском 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что СММ планирует открыть новые патрульные базы на территории Донбасса. «Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости от линии соприкосновения, например в Докучаевске — там, где нам оказывают поддержку вооружённые формирования», — приводит его слова РИА Новости.
Хуг отметил, что также планируется открыть передовые патрульные базы около «неконтролируемых участков границы с России» — в населённых пунктах Новоазовск и Амвросиевка.
Он добавил, что относительно открытия баз в двух последних населённых пунктах местные власти пока не дали однозначного ответа.
Ранее Хуг выразил недовольство в связи с продвижением украинских военных в «серой зоне» Донбасса.
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