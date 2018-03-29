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Александр Хуг впервые встретился с главой ЛНР в Луганске
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Александр Хуг впервые встретился с главой ЛНР в Луганске 

Украина.ру 28 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ.
«Согласно мандату СММ ОБСЕ поручено содействовать налаживанию и проведению диалога. Учитывая это, Хуг впервые лично встретился с Леонидом Пасечником. Во время этой встречи Хуг поднял вопрос безопасности и свободы передвижения невооруженных гражданских наблюдателей СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг также отметил, что на неподконтрольных территориях Луганской области до сих пор есть случаи запрета доступа к неконтролируемым участкам границы с Россией.
Хуг также сообщил, что мониторинговая миссия начнет снова использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дальнего радиуса действия.
Он выразил надежду, что беспилотники не будут сбиваться ни украинской стороной, ни войсками Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), поскольку Минские соглашения разрешают наблюдателям использовать БПЛА.
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