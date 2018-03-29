Александр Хуг впервые встретился с главой ЛНР в Луганске

Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ.

«Согласно мандату СММ ОБСЕ поручено содействовать налаживанию и проведению диалога. Учитывая это, Хуг впервые лично встретился с Леонидом Пасечником . Во время этой встречи Хуг поднял вопрос безопасности и свободы передвижения невооруженных гражданских наблюдателей СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг также отметил, что на неподконтрольных территориях Луганской области до сих пор есть случаи запрета доступа к неконтролируемым участкам границы с Россией

Хуг также сообщил, что мониторинговая миссия начнет снова использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дальнего радиуса действия.

Он выразил надежду, что беспилотники не будут сбиваться ни украинской стороной, ни войсками Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), поскольку Минские соглашения разрешают наблюдателям использовать БПЛА.