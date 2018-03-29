Наемника «Азова» заочно приговорили в Москве

Бабушкинский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам колонии строгого режима россиянина Романа Железнова, признав его виновным в участии в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона «Азов».

Прокурор просил приговорить его к шести годам лишения свободы по ст. 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте».

Свидетелем на процессе выступал отец Железнова, заявивший, что его сын работал в пресс-службе «Азова» и ни в каких боевых действиях не участвовал.

Он рассказал также, что его сын ранее был судим за хулиганство, после отбытия наказания уехал в Европу, где остался из-за «сфабрикованного дела» в России.

По словам отца, Роман учился на политолога, окончил Высшую школу экономики , в детстве у него было несколько сотрясений мозга, что не отразилось «ни на умственных способностях, ни на его поведении».

Из обвинительного заключения по делу о наемничестве следует, что Роман Железнов с июля 2014-го по февраль 2016 года служил на территории Украины в качестве наемника в батальоне «Азов».

«Не позднее апреля 2014 (года) у гражданина России Железнова, являющегося приверженцем националистических идей, возник умысел участия в вооруженном конфликте на стороне украинских силовиков с целью получения материальной выгоды», — заявил прокурор.

По данным обвинения, Железнов в качестве наемника выполнял приказы командира батальона «Азов», заключающиеся «в военных операциях в международном конфликте на территории Донецкой области и городе Мариуполь ».

После контузии он вернулся в Киев и продолжил деятельность в штабе «Азова».

Таким образом, Роману Железнову вменяется то, что он «способствовал нестабильности» в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заключила обвинитель.

Напомним, ранее прокурор в Бабушкинском суде Москвы заявила, что россиянин Роман Железнов, обвиняемый в участии в боевых действиях в составе нацбатальона «Азов» на Украине, получал за наемничество до 6 тыс. гривен (около 13,5 тыс. рублей) в месяц.

Ранее СК заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина России Романа Железнова, обвиняемого в наемничестве в батальоне «Азов».

В данный момент Железнов продолжает скрываться на Украине, что не помешало СК отправить дело в суд для рассмотрения по существу.