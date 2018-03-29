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«Национальные дружины» прорвались на сессию Николаевского облсовета
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«Национальные дружины» прорвались на сессию Николаевского облсовета 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
29 марта перед заседанием Николаевского облсовета началась акция протеста. Собравшиеся на центральной площади города представители «Национальных дружин», «Национального корпуса» и полк «Азов» потребовали отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.
Около 40 участников акции зашли в здание облсовета и в результате стычки с силовиками прорвались на сессию.
«Силовики не пропускали «азовцев» внутрь здания Николаевской ОГА, где проходит сессия областного совета. Глава партийной организации Национального корпуса «Азов» в Николаевской области Денис Янтарь отметил, что они закон не нарушают… В результате 40 представителей Нацкорпуса «Азов»пропустили в здание. Однако в холле началась «толкотня» — вошедших активистов не пускали в сессионный зал. Десятки правоохранителей заблокировали двери с обеих сторон», — сообщает местное издание «Новости-N».
Протестующие потребовали от депутатов принять обращение к президенту Украины Петру Порошенко с призывом уволить главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.
Поводом к протестам послужило самоубийство и.о. директора аэропорта, военного летчика Владислава Волошина. Перед смертью он рассказал, что под давлением руководства области подписал тендерную документацию.
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