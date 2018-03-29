«Национальные дружины» прорвались на сессию Николаевского облсовета

29 марта перед заседанием Николаевского облсовета началась акция протеста. Собравшиеся на центральной площади города представители «Национальных дружин», «Национального корпуса» и полк «Азов» потребовали отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко

Около 40 участников акции зашли в здание облсовета и в результате стычки с силовиками прорвались на сессию.

«Силовики не пропускали «азовцев» внутрь здания Николаевской ОГА, где проходит сессия областного совета. Глава партийной организации Национального корпуса «Азов» в Николаевской области Денис Янтарь отметил, что они закон не нарушают… В результате 40 представителей Нацкорпуса «Азов»пропустили в здание. Однако в холле началась «толкотня» — вошедших активистов не пускали в сессионный зал. Десятки правоохранителей заблокировали двери с обеих сторон», — сообщает местное издание «Новости-N».

Протестующие потребовали от депутатов принять обращение к президенту Украины Петру Порошенко с призывом уволить главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.