На Украине требуют отставки губернатора

В Николаеве митингующие потребовали отставки губернатора

Ранее сообщалось, что Волошин совершил самоубийство. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание НикВести опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о "проблемах" с губернатором. Следствие рассматривает пять версий причин гибели Владислава Волошина.

"В Николаеве возле здания обладминистрации утром собралось около 300 активистов организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Движения новых сил", которые требуют отставки руководителя ОГА Алексея Савченко в связи с самоубийством и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина", — говорится в сообщении агентства.

Сейчас здание охраняют около 200 полицейских, которые плотным кордоном (в пять рядов) перекрыли вход в администрацию. Ситуация пока спокойная, никаких инцидентов между полицией и протестующими не зафиксировано.