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На Украине требуют отставки губернатора
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Николаеве митингующие потребовали отставки губернатора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 300 человек собрались у здания администрации Николаевской области Украины с требованием отставки губернатора Алексея Савченко в связи с самоубийством бывшего украинского военного летчика Владислава Волошина, сообщило во вторник агентство УНИАН.
Ранее сообщалось, что Волошин совершил самоубийство. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание НикВести опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о "проблемах" с губернатором. Следствие рассматривает пять версий причин гибели Владислава Волошина.
"В Николаеве возле здания обладминистрации утром собралось около 300 активистов организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Движения новых сил", которые требуют отставки руководителя ОГА Алексея Савченко в связи с самоубийством и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина", — говорится в сообщении агентства.
Сейчас здание охраняют около 200 полицейских, которые плотным кордоном (в пять рядов) перекрыли вход в администрацию. Ситуация пока спокойная, никаких инцидентов между полицией и протестующими не зафиксировано.
По данным николаевского издания "Новости-N", фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и украинскими следователями.
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