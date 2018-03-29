Ещё
Россиянина из «Азова» признали виновным в участии в боях на Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Россиянина из «Азова» признали виновным в участии в боях на Донбассе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Суд установил: Роман Железнов в качестве наемника совершил участие в вооруженном конфликте», — огласил приговор судья.
Это уже второй приговор в отношении россиянина за участие в военных действия на Донбассе. Ранее в Самаре суд также вынес заочный приговор в отношении другого бойца «Азова».
Железнов в Россию так и не вернулся, поэтому процесс происходил без его участия. Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить его к шести годам лишения свободы по статье 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте».
Свидетелем по делу Железного, его отец заявил, что сын работал в пресс-службе «Азова», и ни в каких боевых действиях не участвовал.
В то же время сторона обвинения говорит об обратном. Как утверждает прокурор, Роман Железнов прошел обучение в полке «Азов», получил там первоначальную физическую, психологическую подготовку, навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. В качестве наемника выполнял приказы командира батальона «Азов», заключающиеся «в военных операциях в международном конфликте на территории Донецкой области и городе Мариуполь».
После контузии он в порядке ротации вернулся в Киев и продолжил деятельность в штабе «Азова».
Украина.ру: последние новости
Раскрыта личность украинского пранкера, распространившего фейк о «сотнях погибших» в Кемерово Погребинский: Цель властей Украины - полноценная война с Россией Вовремя: Омелян возмутился, почему с ним не согласовали строительство Крымского моста
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания95
Британию встревожила российская «Мертвая рука»269
В последний раз17
Чиновников наказали за банкет в день траура89
«С чего это я должен их жалеть?»604
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение