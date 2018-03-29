Россиянина из «Азова» признали виновным в участии в боях на Донбассе

Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд установил: Роман Железнов в качестве наемника совершил участие в вооруженном конфликте», — огласил приговор судья.

Это уже второй приговор в отношении россиянина за участие в военных действия на Донбассе. Ранее в Самаре суд также вынес заочный приговор в отношении другого бойца «Азова».

Железнов в Россию так и не вернулся, поэтому процесс происходил без его участия. Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить его к шести годам лишения свободы по статье 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте».

Свидетелем по делу Железного, его отец заявил, что сын работал в пресс-службе «Азова», и ни в каких боевых действиях не участвовал.

В то же время сторона обвинения говорит об обратном. Как утверждает прокурор, Роман Железнов прошел обучение в полке «Азов», получил там первоначальную физическую, психологическую подготовку, навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. В качестве наемника выполнял приказы командира батальона «Азов», заключающиеся «в военных операциях в международном конфликте на территории Донецкой области и городе Мариуполь ».

После контузии он в порядке ротации вернулся в Киев и продолжил деятельность в штабе «Азова».