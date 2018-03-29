Небоженко: Ненависть власти к подавляющему числу украинцев делает их «врагами народа»

«У президента Украины Порошенко есть один советник, некий Бирюков. Ему Порошенко доверил самое дорогое — армию прикормленных порохоботов, которые день и ночь извергают „административный восторг“ и грубую лесть по поводу деятельности нашего президента, — пишет Небоженко. — Этот Бирюков является Другом Президента Порошенко (ДПП). Таких мало. А логика режима личной власти, любого авторитаризма простая, — чем меньше друзей, тем больше врагов. Зато друзьям — все, а врагам— закон и клеймо „враг народа“.

И что у президента Порошенко на уме, то у советника Бирюкова на языке. Недавно этот горе-советник заявил, что все, кто критикует или недоволен президентом Порошенко, являются „врагами народа“. Толпа порохоботов в интернете и СМИ подхватила этот старый чекистский тезис и на все лады стали его пропагандировать». По мнению Небоженко, налицо президентский тренд.

"Плохо скрытым стремлением удержаться у власти любой ценой, не пренебрегая никакими средствами в борьбе против украинского общества, вплоть до оскорбления и угроз большинству населения страны. Получается, что фальсификация или срыв президентских выборов — это еще не самое худшее и страшное, что готовит нам олигархо-коррумпированная власть. Таким образом, «Бирюковщина» как стиль и метод окружения Порошенко — это бессознательный страх и ненависть власти к подавляющему большинству украинцев, которые отвергли антинародную политику президента Порошенко. Ведь только 10% избирателей готовы голосовать на выборах за нынешнего президента, а значит готовы терпеть его дальше или удовлетворены его деятельностью. А остальные 90% избирателей, по разным причинам, недовольны Порошенко, как украинским президентом. А по логике и характеристике его советника Бирюкова все они автоматически попадают в группу врагов Порошенко или «врагов народа».

Теперь кроме лживых обещаний и пиар-акций в ход пойдут угрозы, шантаж, тактика угнетения и раскола украинского общества по любому поводу", — утверждает Небоженко.