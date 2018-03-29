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Пушков спрогнозировал скандал при заключении Киевом нового договора с РФ
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Пушков спрогнозировал скандал при заключении Киевом нового договора с РФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что желание Киева прекратить действие нынешнего Договора о дружбе с РФ — лишь повод для раздувания скандала. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
"В МИД Украины хотят отменить прежний Договор с Россией и заключить новый, — написал он. — Вероятно, предложат нечто неприемлемое для нас и раздуют скандал".
Напомним, что ранее замглавы украинского МИДа по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила о намерении «заключить новый договор о дружбе, так как предыдущий устарел». По мнению украин-ских властей, нужен «новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами»,
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