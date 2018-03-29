Сегодня бывший посол США в России Майкл Макфол, комментируя отравление Скрипаля, неожиданно представил Ющенко жертвой отравления, организованного Путиным. «Спросите бывшего президента Украины Виктора Ющенко, верит ли он, когда говорят, что Кремль не отравляет политических оппонентов внутри страны и за рубежом», написал американский дипломат в Твиттере.
К сведению Майкла Макфола, в ходе расследования дела об «отравлении» Ющенко не только не доказано участие российских спецслужб, но и не установлен сам факт отравления диоксином. Материалы экспертиз, проведенных европейскими лабораториями, не выдерживают никакой критики. В них даже не указано чью кровь «исследовали». Кстати, пробирки в которых находились образцы, были уничтожены, кровь «спущена» в канализацию в помещении Администрации Президента Украины, а сам Ющенко отказался повторно сдать кровь для судебной экспертизы.
Допрошенный в ходе следствия Давид Жвания, народный депутат и давний соратник Ющенко, заявил, что историю с отравлением придумали руководители выборного штаба тогда еще кандидата в президенты Ющенко для того, чтобы использовать в выборной кампании как технологию манипуляции массовым сознанием. Избирателям тогда внушали мысль о том, что «злочинна влада» отравила лидера оппозиции…
Ющенко, кстати, до сих пор не сдал образцы крови для экспертизы, хоть давно уже Украиной правят его близкие соратники и кумовья. Господину Макфолу нужно было бы спросить об отравлении Ющенко у Порошенко и Луценко, как, впрочем, спросить у них и об убийствах журналистов Гонгадзе, Бузины и Шеремета, об убийствах депутата Госдумы Вороненкова, разведчика Шаповала, контрразведчика Хараберюша, участников майдана Нигояна и Жизневского…
И последнее. Пока манипуляции общественным мнением будут использоваться в геополитике, ни о какой нормализации международных отношений, разрядке и «дружбе народов» не может быть и речи, а в Украине, на территории которой США и Россия «выясняют отношения» мир наступит очень нескоро.