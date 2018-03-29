Ренат Кузьмин: К сведению Макфола — отравление Ющенко не доказано

Сегодня бывший посол США в России Майкл Макфол , комментируя отравление Скрипаля, неожиданно представил Ющенко жертвой отравления, организованного Путиным. «Спросите бывшего президента Украины Виктора Ющенко, верит ли он, когда говорят, что Кремль не отравляет политических оппонентов внутри страны и за рубежом», написал американский дипломат в Твиттере.

К сведению Майкла Макфола, в ходе расследования дела об «отравлении» Ющенко не только не доказано участие российских спецслужб, но и не установлен сам факт отравления диоксином. Материалы экспертиз, проведенных европейскими лабораториями, не выдерживают никакой критики. В них даже не указано чью кровь «исследовали». Кстати, пробирки в которых находились образцы, были уничтожены, кровь «спущена» в канализацию в помещении Администрации Президента Украины, а сам Ющенко отказался повторно сдать кровь для судебной экспертизы.

Допрошенный в ходе следствия Давид Жвания , народный депутат и давний соратник Ющенко, заявил, что историю с отравлением придумали руководители выборного штаба тогда еще кандидата в президенты Ющенко для того, чтобы использовать в выборной кампании как технологию манипуляции массовым сознанием. Избирателям тогда внушали мысль о том, что «злочинна влада» отравила лидера оппозиции…

Ющенко, кстати, до сих пор не сдал образцы крови для экспертизы, хоть давно уже Украиной правят его близкие соратники и кумовья. Господину Макфолу нужно было бы спросить об отравлении Ющенко у Порошенко и Луценко, как, впрочем, спросить у них и об убийствах журналистов Гонгадзе, Бузины и Шеремета, об убийствах депутата Госдумы Вороненкова, разведчика Шаповала, контрразведчика Хараберюша, участников майдана Нигояна и Жизневского…

И последнее. Пока манипуляции общественным мнением будут использоваться в геополитике, ни о какой нормализации международных отношений, разрядке и «дружбе народов» не может быть и речи, а в Украине, на территории которой США и Россия «выясняют отношения» мир наступит очень нескоро.