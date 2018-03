Макфол назвал Ющенко «доказательством вины» России в отравлении Скрипаля

Об этом Макфол заявил на своей странице в Twitter.

«Спасибо за это важное напоминание о методах Путина», — написал Макфол, комментируя публикацию в соцсети, которая гласит: «Спросите бывшего президента Украины Виктора Ющенко , верит ли он, когда говорят, что Кремль не отравляет политических оппонентов внутри страны и за рубежом».

Thanks for for this important reminder of Putin's methods https://t.co/krAwljBmEP

5 сентября 2004 года экс-президент Украины Виктор Ющенко, будучи кандидатом в президенты Украины, встречался с руководством СБУ , после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Экспертиза подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.

В 2010 году Генпрокуратура Украины вообще заявила, что отравления Ющенко в 2004 году могло и не быть. В феврале 2013-го стало известно, что потребность в повторной экспертизе возникла из-за того, что пробы были уничтожены. Ющенко пригрозили уголовной ответственностью в случае, если не подтвердится его заявление об отравлении. В 2016 году генпрокурор Украины Юрий Луценко допустил возможность закрытия дела об отравлении Ющенко.