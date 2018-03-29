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Ростовскую область пересекли 30 грузовиков с гуманитарной помощью для Донбасса
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ростовскую область пересекли 30 грузовиков с гуманитарной помощью для Донбасса 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Очередную гуманитарную помощь от РФ получат жители Донецкой и Луганской областей. Сегодня утром автомобильная колонна, состоящая из 30 машин, пересекла границу Ростовской области и Украины, сообщили 161.ru в пресс-службе Южного таможенного управления.
— Фуры проехали через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» в шесть–семь утра и уже должны прибыть на место назначения. Жителям Донбасса доставят более 400 тонн груза, состоящего из детских продуктовых наборов, учебой литературы и предметов первой необходимости, — рассказал начальник отдела по связям с общественностью Южного таможенного управления Станислав Хапилин.
Гуманитарная помощь доставляется нашим соседям практически ежемесячно. Первую колонну отправили в августе 2014 года, а нынешняя является 75-й по счету.
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