Ростовскую область пересекли 30 грузовиков с гуманитарной помощью для Донбасса 

Очередную гуманитарную помощь от РФ получат жители Донецкой и Луганской областей. Сегодня утром автомобильная колонна, состоящая из 30 машин, пересекла границу Ростовской области и Украины, сообщили 161.ru в пресс-службе Южного таможенного управления.
— Фуры проехали через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» в шесть–семь утра и уже должны прибыть на место назначения. Жителям Донбасса доставят более 400 тонн груза, состоящего из детских продуктовых наборов, учебой литературы и предметов первой необходимости, — рассказал начальник отдела по связям с общественностью Южного таможенного управления Станислав Хапилин.
Гуманитарная помощь доставляется нашим соседям практически ежемесячно. Первую колонну отправили в августе 2014 года, а нынешняя является 75-й по счету.