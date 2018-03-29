Ещё
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс колонны военной техники силовиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс колонны военной техники силовиков 

РИА Новости 1 час назад
ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Колонна тяжелого вооружения и техники украинских силовиков прибыла в населенный пункт Рубежное в Донбассе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Двадцать четвертого марта в зону проведения АТО в район населенного пункта Рубежное прибыла колонна техники, состоящая из 18 единиц 2С3 «Акация», десяти единиц командно-штабных машин и до 20 единиц автомобильной техники", — заявил Марочко.
По данным Народной милиции, также зафиксировано прибытие эшелона с инженерной техникой, а именно понтонно-мостовыми переправами, и до 100 человек личного состава. «Предположительно, подразделение прибыло для наведения понтонно-мостовых переправ через реку Северский Донец», — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
Ранее контактная группа согласовала режим прекращения к пасхальным праздникам с 30 марта.
РИА Новости: последние новости
Первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине прибыл в ДНР Митингующие прорвали кордон у здания администрации Николаевской области Киев готовится к "какому-то реваншу" в Донбассе, считает Лукашевич
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово70
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»144
В последний раз31
Для россиян предложили ввести новый вид наказания166
Чиновников наказали за банкет в день траура134
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение