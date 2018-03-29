В ЛНР вручили награды спасателям МЧС России, прибывшим с гумконвоем

Ранее сообщалось, что в среду автомобильная колонна 75-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей Украины прибыла в Луганск.

"Перед началом разгрузки гуманитарной помощи для жителей Донбасса спасателям России вручили награды. Трое из них удостоены нагрудного знака МЧС ЛНР «За заслуги», — сообщили в ведомстве.

В МЧС ЛНР уточнили, что девять российских спасателей получили грамоты «За неоценимую поддержку министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР, неравнодушное отношение к проблемам и огромный вклад в дело по защите населения и территорий Луганской народной республики от чрезвычайных ситуаций и их последствий».

"После завершения разгрузки автомобили колонны направятся в Донской спасательный центр, пройдя все необходимые таможенные процедуры", — уточнили в пресс-службе.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.