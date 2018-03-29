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В ЛНР вручили награды спасателям МЧС России, прибывшим с гумконвоем
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В ЛНР вручили награды спасателям МЧС России, прибывшим с гумконвоем 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вручили награды и грамоты спасателям МЧС РФ, привозящим гуманитарные грузы в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
Ранее сообщалось, что в среду автомобильная колонна 75-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей Украины прибыла в Луганск.
"Перед началом разгрузки гуманитарной помощи для жителей Донбасса спасателям России вручили награды. Трое из них удостоены нагрудного знака МЧС ЛНР «За заслуги», — сообщили в ведомстве.
В МЧС ЛНР уточнили, что девять российских спасателей получили грамоты «За неоценимую поддержку министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР, неравнодушное отношение к проблемам и огромный вклад в дело по защите населения и территорий Луганской народной республики от чрезвычайных ситуаций и их последствий».
"После завершения разгрузки автомобили колонны направятся в Донской спасательный центр, пройдя все необходимые таможенные процедуры", — уточнили в пресс-службе.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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