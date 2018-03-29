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Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса прибыла в Луганск
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Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса прибыла в Луганск 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей прибыла в Луганск, передает Луганский информационный центр со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
"Автомобили очередного 75-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск, в ближайшее время начнется их разгрузка", — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, 10 российских спасателей доставили в Луганск 144,8 тонны гуманитарного груза, в том числе 42,5 тонны (5682 единицы) продуктовых наборов для детей в возрасте до одного года, 102,3 тонны (12 742 единицы) продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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