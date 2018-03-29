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Депутат Рады призвал власти Украины перестать советоваться с «дядей Сэмом»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Депутат Рады призвал власти Украины перестать советоваться с «дядей Сэмом» 

RT на русском 15 минут назад
Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украине надо перестать советоваться с США или Международным валютным фондом при принятии новых законов. «Когда принимаются законы, посоветовавшись с „дядей Сэмом“ или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам», — цитирует Мураева телеканал NewsOne.
По его словам, только работа большого коллектива людей выведет Украину из того состояния, в котором она находится.
Ранее Еврокомиссар раскритиковал Украину за невыполнение обязательств.
RT на русском: последние новости
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