Депутат Рады призвал власти Украины перестать советоваться с «дядей Сэмом»

По его словам, только работа большого коллектива людей выведет Украину из того состояния, в котором она находится.

Ранее Еврокомиссар раскритиковал Украину за невыполнение обязательств.