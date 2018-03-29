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В Верховной раде Украины объяснили, почему в стране «происходит геноцид»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Верховной раде Украины объяснили, почему в стране «происходит геноцид» 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Парламентарий Евгений Мураев рассказал, как перестать допускать правовые коллизии при принятии законов.
Депутат выразил мнение, что Украине, чтобы выйти из ситуации, в которой сейчас находится страна, необходимо привлекать профессиональных экспертов и специалистов. В то время, как сейчас правотворчество в Незалежной базируется на «лозунгах и рассказах политиков».
«Когда принимаются законы, посоветовавшись с «дядей Сэмом» или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам», — передает слова Мураева NewsOne.
При этом, что именно депутат имел ввиду под «геноцидом», он не объяснил.
Ранее Евгений Мураев уже отличился громким высказыванием в адрес сограждан. В частности, парламентарий поинтересовался, «не жмут» ли украинцам квартиры, выданные бесплатно Советским союзом.
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