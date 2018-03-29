В Верховной раде Украины объяснили, почему в стране «происходит геноцид»

Парламентарий Евгений Мураев рассказал, как перестать допускать правовые коллизии при принятии законов.

Депутат выразил мнение, что Украине , чтобы выйти из ситуации, в которой сейчас находится страна, необходимо привлекать профессиональных экспертов и специалистов. В то время, как сейчас правотворчество в Незалежной базируется на «лозунгах и рассказах политиков».

«Когда принимаются законы, посоветовавшись с «дядей Сэмом» или с МВФ , у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам», — передает слова Мураева NewsOne.

При этом, что именно депутат имел ввиду под «геноцидом», он не объяснил.

Ранее Евгений Мураев уже отличился громким высказыванием в адрес сограждан. В частности, парламентарий поинтересовался, «не жмут» ли украинцам квартиры, выданные бесплатно Советским союзом.