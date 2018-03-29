Володин заявил о возможной причастности спецслужб США к фейкам о трагедии в Кемерове

По его словам, распространение фейковых новостей являться одним из инструментов зарубежных стран, с помощью которых они пытаются организовать цветную революцию в России.

«Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций», — сказал Володин.

В качестве примера Володин напомнил про фейковые сообщения о готовящихся терактах, которые поступали с территории иностранных государств.

«Мы видели, что все эти сообщения вбрасывались через Украину. Мы знаем, что на территории Украины в силовых структурах работают представители ЦРУ Госдепа », — добавил он, предположив, что фейки могли быть распространены спецслужбами США либо непосредственно украинскими властями.

Володин отметил, что фейки в интернете распространялись и от его имени.

«От моего имени были сообщения, которые якобы подали от ТАСС. Здесь его (сообщение. — RNS) прокрутили вокруг страны, а как только стали опровергать, моментально перебросили на территорию Украины», — сказал депутат. Он добавил, что украинские СМИ отнеслись к этой информации «как к настоящему заявлению и стали давать свои комментарии и оценки».

Володин также добавил, что граждан следует ограничить от лживой информации в интернете, однако при принятии подобных мер нельзя допускать нарушения их прав, в частности, права на доступ к информации.

«Думаю, прежде чем принимать решение, надо все проанализировать с тем, чтобы четко понимать последствия и эффективность. Они, с одной стороны, не должны нарушать основополагающие права граждан, с другой — должны решать вопрос защиты граждан от недостоверной информации, от клеветы», — заключил он.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Как сообщали в СКР, в результате пожара погибло 64 человека. При этом в социальных сетях некоторые люди распространяли лживую информацию о том, что трагедия унесла «сотни» жизней.