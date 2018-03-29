В Киеве захотели «договориться» о дружбе с Москвой. С чего бы?

«Они сами не понимают, чего они хочут» — такими словами из известного советского фильма (возможно, на Украине декоммунизированного) хочется порой описать поведение Киева.

МИД страны занимается тем, что старательно — наверное, на мелкие клочки — рвет договор о дружбе с Россией . И как только он закончит с этим увлекательным занятием, предлагает подписать новый. Бумага не краснеет, а чиновникам нужно чем-то заниматься. Они хотят подписать соглашение «на новых основаниях», потому что реалии 90-х уже устарели.

Интересно, как они планируют все это провернуть, если поезда не ходят, самолеты не летают, а любые контакты с Россией расцениваются на Украине практически как измена родине. Думаю, не поймет там радикально настроенная часть общества, как вообще слова «Россия» и «дружба» можно употребить в одном предложении. Ведь в создание образа России как «агрессора» и «злейшего врага» вложено много сил и денег — и вот так перечеркивать все какой-то «дружбой»?

Вот и президент Петр Порошенко создал интересный фон для заключения новых договоров — назвал ключевым вызовом для страны «войну» с Россией. Договор о дружбе, на каких бы условиях он ни был подписан, означает прекращение войны, пусть она и существует только в украинской реальности. А этого Киев никак не может себе позволить — вокруг этого строится вся новостная повестка, «сплачивается» нация.

Впрочем, даже интересно посмотреть, как выглядит дружба с Россией в понимании нынешней Украины. Наверняка этот документ, если он будет создан, будет представлять собой список того, в чем Россия виновата, и того, что она должна сделать, чтобы искупить свою вину за то, что вообще существует.

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